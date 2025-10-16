ЦППК проведет капремонт платформы станции Шатура

АО «Центральная ППК» капитально отремонтирует платформу станции Шатура в Подмосковье. Работы уже стартовали, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках ремонта на платформе обновят фундаментные блоки и плиты перекрытия. Также заменят покрытие почти на 2 тыс. кв. м. Кроме того, оборудуют светодиодное освещение и установят новые информационные таблички, знаки навигации, скамейки и урны.

Работы будут проведены без прекращения движения, и пассажиры смогут продолжать пользоваться станцией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по открытию нового путепровода в Пушкинском округе.