ЦППК проведет капремонт платформы станции Шатура
ЦППК обновит станцию Шатура в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
АО «Центральная ППК» капитально отремонтирует платформу станции Шатура в Подмосковье. Работы уже стартовали, сообщили в пресс-службе компании.
В рамках ремонта на платформе обновят фундаментные блоки и плиты перекрытия. Также заменят покрытие почти на 2 тыс. кв. м. Кроме того, оборудуют светодиодное освещение и установят новые информационные таблички, знаки навигации, скамейки и урны.
Работы будут проведены без прекращения движения, и пассажиры смогут продолжать пользоваться станцией.
