Андрей Воробьев рассказал, когда откроют путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца

В ноябре 2025 года в Пушкинском округе откроют путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца, его запустят в рамках реконструкции федеральной автодороги М-8 «Холмогоры», которую проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход проведения работ и пообщался со строителями.

«Это важный федеральный проект. Ярославка — одна их самых оживленных трасс. Мы встречались год назад, и сейчас видим большую динамику, за что спасибо строителям. Реконструкцию Ярославского шоссе очень ждут жители, поток машин здесь — более 220 тыс. автомобилей в сутки. Это, конечно, космические цифры. Все те работы, которые тут велись на протяжении последних лет, кардинально поменяли ситуацию, но еще осталось узкое место. Эти 12 км от Пушкино до ЦКАД как раз позволят расшить его, высвободить у людей огромное количество времени, которое они вынуждены проводить в пробках. Ну и для экономики Подмосковья, и нашей страны эта дорога тоже очень важна», — сказал губернатор.

Модернизацию проводят на участке с 35 по 47 км Ярославского шоссе, завершить все работы планируется в конце 2028 года. В 2020 году благодаря федеральной поддержке прошли работы на участке М-8 от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкино, это позволило увеличить пропускную способность шоссе. Однако участок от Пушкино до ЦКАД остался четырех полосным, поэтому для улучшения ситуации было принято решение провести реконструкцию отрезка дороги протяженностью 12 км.

Строители почти завершили работы по расширению проезжей части на участке с 35 по 40 км, к концу года движение организуют по четырем полосам в каждую сторону.

В октябре завершится реконструкция транспортной развязки с мостом через реку Скалба, будет расширен 5-километровый участок дороги от Красноармейского шоссе до села Братовщина. Помимо этого, там возводят пункт управления транспортной безопасностью. Параллельно завершается возведение путепровода на пересечении с Малым Московским кольцом (А-107).

«Изначально тут был путепровод, однако под габариты реконструируемой дороги М-8 он уже не подходил. Поэтому мы его полностью разобрали и начали строить новый. В ноябре восстанавливаем на нем движение», — рассказал начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.

Рабочие выполняют подготовку к реконструкции последнего этапа — участка от Братовщины до поселка Лесного (3,6 км), работы завершат в 2028 году.

