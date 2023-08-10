Цыганова в свои 59 показала глубокое декольте в купальнике

Как сообщает издание «Утро.ру» , певица, несмотря на годы, не растеряла привлекательности. Она выглядит все так же молодо и не упускает шанса похвастаться хорошо сохранившейся фигурой.

Напомним, что осенью этого года Вике Цыгановой стукнет 60 лет. Однако это не помешало ей выложить ролик в социальные сети, где она предстала перед публикой в одном купальнике зеленого цвета. Певица рассказала, что отметила важный православный праздник – день целителя Пантелеймона, и пожелала фанатам духовного телесного здоровья.

Но подписчики не могли не обратить внимание на достоинства тела 59-летней Цыгановой. Звезда 90-х продемонстрировала по-настоящему точеную фигуру. Загорелый цвет придал всему откровенному образу еще большего шарма.