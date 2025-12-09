Врач в Екатеринбурге ответит по тяжкой статье за операцию, лишившую пациентку возможности зачать

В Екатеринбурге врачу предъявлено обвинение по тяжкой уголовной статье после операции, в результате которой 42-летняя пациентка лишилась последней возможности самостоятельно забеременеть. Медику вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), что грозит лишением свободы на срок до восьми лет, сообщил портал E1.RU.

В 2022 году женщине по имени Елена проводили срочную операцию по поводу внематочной беременности, удалив правую маточную трубу. Спустя полтора года выяснилось, что во время вмешательства была повреждена и здоровая левая труба, что сделало естественное зачатие невозможным. По словам юриста потерпевшей Юлии Липинской, между действиями врачей и наступившими последствиями «имеется прямая причинно-следственная связь», что подтвердила комиссионная судебная экспертиза.

«Обвинение не может быть предъявлено просто так, была проведена не одна экспертиза, которая подтверждает доводы следователей», — утверждает Липинская.

Она также сообщила, что после возбуждения уголовного дела обвиняемый врач оказалась в психиатрической больнице, что, по мнению адвоката, многое объясняет.

«Если ранее мы готовы были вступить в переговоры, то сейчас понимаем, что этот человек может навредить другим людям. И будет лучше, если ее отстранят сейчас, пока не появились новые случаи», — заявила юрист.

Первоначально дело возбуждали по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), но позднее переквалифицировали на более тяжкую. Пострадавшая Елена уже подала гражданский иск с требованием компенсации морального вреда в размере 20 млн руб., поскольку теперь для нее единственным шансом стать матерью остается процедура ЭКО.

