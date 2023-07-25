Тульские жители, использующие природный газ, получат льготы

Как сообщают Тульские известия , такая мера необходима для того, чтоб стимулировать водителей пользоваться более экологичными вариантами моторного топлива.

Закон, который подразумевает под собой 50-процентное уменьшение транспортного налога, подписал Алексей Дюмин, являясь губернатором региона. Его действие распространяется на тех, кто использует компримированный газ природного происхождения в качестве моторного топлива.

Такое замещение дизельного топлива или бензина природным газом служит одним из способов энергосбережения в нашей стране. И чтобы сохранить подобную тенденцию, или даже стимулировать ее рост, было решено ввести льготы. К тому же, подобные меры позволят улучшить экологическую обстановку в регионе.