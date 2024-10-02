Турагент Ансталь перечислила топ регионов РФ для отдыха с детьми в осенний сезон

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, в осенний период с детьми идеальнее всего поехать на каникулы или в мини-отпуск в Сочи, Калининград или северную столицу. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что в Калининградской области имеется город кошек — Зеленоградск.

По мнению турэксперта, для детского отдыха осенью подходит Казань. Кроме того, можно рассмотреть Карелию, богатую красивой природой, и посетить там горный парк Рускеала.

Ранее эксперт по туризму Тариел Гажиенко перечислил топ зарубежных направлений для отдыха в октябре.