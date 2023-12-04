Турчак: в Госдуму внесли проекты, ужесточающие наказание за утечку персональных данных

Поправки планируют внести в УК и КоАП РФ по поручению главы государства. Об этом также пишет сайт aif.ru в своем материале. Там же подробнее можно узнать об уголовной ответственности.

Андрей Турчак является заместителем председателя Совета Федерации. На своей странице в социальных сетях он опубликовал новую запись. Таким образом, стало известно, что в Государственную Думу были внесены несколько законопроектов, которые должны ужесточить ответственность за утечку персональных данных.

Выходит, что за допущение должностным лицом утечки оно будет обязано выплатить штраф, размер которого может варьироваться от 800 000 до 2 млн рублей. А юридическому лицу в таком случае грозит наказание в виде выплаты от трех до пятнадцати миллионов рублей. Повторное нарушение организации грозит штраф, превышающий по размеру все то, что было сказано ранее. Он может достигать «сотни миллионов рублей», как добавил Турчак.