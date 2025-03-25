В АТАГ заявили об ожидании роста внутреннего турпотока в России в этом году

По словам члена правления Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Игоря Сивца, все больше жителей РФ выбирают в качестве отдыха поездки в регионы РФ, в связи с чем ожидаемый рост турпотока в регионы РФ составит от 8 до 17%. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что положительный прогноз связывают с хорошими итогами акций раннего бронирования на летний и зимний туристический сезоны, стремительным развитием автотуризма и активного туризма.

По мнению турэксперта, отдельно следует выделить доработку турпродуктов в соответствии с ожиданиями путешественников, то есть они становятся более современными. Самыми перспективными видами туризма в этом году являются: гастрономический, промышленный, автомобильный, деловой и событийный туризм, отдых на природе, экотуризм, круизы и яхтинг.

Он отметил, что наблюдается растущий тренд на экотуризм, то есть активно бронируются туры на Алтай, Камчатку, в Мурманск, на Северный Кавказ с целью полюбоваться природным многообразием России в разное время года.

Ранее сообщалось, что Москва лидирует по количеству турпоездок в 2024 году.