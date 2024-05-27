Турэксперт Ансталь перечислила места с недорогим жильем в летний сезон

По словам турэксперта Наталии Ансталь, относительно дешевый отель на время летнего сезона можно найти даже в Сочи. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что при этом стоит помнить, что такое жилье будет находиться на дальнем расстоянии от пляжей и аэропорта.

По мнению эксперта, недорогое жилье можно найти и в Анапе, исключением будут разве что востребованные санатории. В последнее время Туапсе не пользуется большой популярностью у путешественников, тем не менее его тоже можно рассмотреть для отпуска.

Она добавила, что среди бюджетных направлений - также Калининградская область, где довольно комфортные условия по летнему отдыху по адекватным ценам.