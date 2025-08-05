Турист описал жизнь в самом дорогом городе России фразой «нет дорог, но есть надежда»

Российский путешественник посетил Анадырь, который известен как один из самых дорогих городов в стране, и поделился своими впечатлениями в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен». Он отметил, что в городе нет дорог, но есть надежда на лучшее.

Автор статьи утверждает, что добраться до столицы Чукотки по суше непросто: ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии нескольких тысяч километров. В городе есть аэропорт, но стоимость билетов, не попадающих под квоту, может достигать нескольких тысяч рублей.

Блогер обратил внимание на то, что стоимость продуктов в Анадыре значительно выше, чем в Москве. Все товары, за исключением небольшого ассортимента местной продукции, поставляются из других регионов, и их цены в 3–6 раз выше средних по России, отметил блогер.

Кроме того, по мнению туриста, погода в этом регионе остается благоприятной лишь с июня по сентябрь.