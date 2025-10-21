Туристам начали продавать несуществующие туры на зимние праздники

Перед зимними праздниками в России зафиксирован рост числа туристических мошенничеств. Об этом сообщает портал progorod62 со ссылкой на данные Росконтроля.

По данным экспертов, аферисты активно предлагают россиянам «горящие туры» и «уникальные скидки» на авиабилеты в популярных направлениях через Telegram-каналы и мессенджеры. Чтобы вызвать доверие, злоумышленники используют поддельные документы, визуально схожие с настоящими — от чеков авиакомпаний до бронирований отелей.

Еще один вид обмана связан с фиктивными турагентствами. После получения оплаты мошенники заявляют, что выбранный отель якобы переполнен, и предлагают «замену» с более низким уровнем сервиса. Деньги за отмененный тур клиентам не возвращаются, а разница оседает у аферистов.

Эксперт по туризму Вениамин Каганов предупредил, что перед покупкой путевки важно убедиться, что компания внесена в официальный реестр туроператоров Минэкономразвития. Также рекомендуется внимательно читать договор — в нем должны быть прописаны реквизиты фирмы, условия поездки и порядок возврата средств.

Ранее загадочные укусы во Вьетнаме встревожили туристов.