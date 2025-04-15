Российские спасатели завершили миссию в Мьянме после землетрясения

В пресс-службе МЧС сообщили ТАСС о завершении международной спасательной миссии российских специалистов в Мьянме.

Заключительная группа, состоящая из полусотни спасателей и медицинских работников, вылетела домой на самолете Ил-76.

В ходе работы в Мьянме специалисты МЧС провели обследование завалов на площади 130 тыс. кв. м. Местным жителям было доставлено 157,5 тонн гуманитарной помощи.

Российские спасатели осуществляли свою деятельность в наиболее пострадавшем от землетрясения городе Мандалае, где также был организован мобильный госпиталь.

За период работы российские медики оказали помощь 508 местным жителям, включая 94 ребенка. Помимо этого, психологи МЧС России оказывали психологическую поддержку пострадавшему населению.

Ранее сообщалось, что экс-королева красоты Мьянмы Сили Ми умерла, спасая ребенка от землетрясения.