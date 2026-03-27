Туристическая индустрия ОАЭ переживает кризис: заполняемость отелей в Дубае упала до 16%

Туристическая индустрия Дубая переживает глубокий кризис на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет интернет-портал «Турпром», заполняемость отелей, по данным местных предпринимателей, рухнула до 16%.

Сейчас гостиницы вынуждены закрывать этажи, сокращать персонал и минимизировать расходы. Многие компании приостановили деятельность, а крупные круизные операторы отменили рейсы и эвакуировали пассажиров из-за угрозы безопасности.

Владелец туристического бизнеса Винаяк Махтани рассказал, что его компания столкнулась с падением заполняемости с 90% до менее 20%. Он отмечает массовые отмены бронирований от онлайн-турагентств, которые ссылаются на форс-мажорные обстоятельства.

Эксперты прогнозируют затяжной спад: после окончания конфликта, по их мнению, Дубай может потерять статус мирового центра роскоши, уступив место туристам с низким бюджетом из Азии и Африки.

Российские туристы также массово отказываются от поездок в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Возврат денег за отмененные туры, по оценкам участников рынка, займет много времени.

Предприниматели советуют гостям обращаться напрямую в страховые компании, не дожидаясь действий туроператоров. Ситуация в регионе остается напряженной, что делает восстановление туристической отрасли крайне затруднительным.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха в Дубае снизилась на 40% из-за оттока туристов.