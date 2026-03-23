Отели Дубая вынужденно снижают стоимость проживания, чтобы не уйти в минус

Улицы популярных курортов Дубая заметно опустели после того, как российские туроператоры приостановили продажи путевок в страны Ближнего Востока, пишет телеграм-канал «База».

По словам переехавших в ОАЭ россиян, сейчас там практически нет туристов. На пляжах, по их наблюдениям, «перекати-поле», в ресторанах мало посетителей, а привычные для города пробки исчезли вовсе. Подобную обстановку в последний раз здесь видели во время пандемии коронавируса.

На фоне резкого падения спроса отели вынуждены снижать цены, чтобы хоть как-то заполнить номера. Если собирать тур самостоятельно, стоимость сейчас выходит в полтора раза ниже, чем раньше.

Например, поездка в Jumeira Rotana по старой цене обошлась бы примерно в 145 тысяч рублей на двоих, а сейчас при самостоятельном бронировании и покупке авиабилетов — в 99 тысяч рублей. Путешествие в Hilton Garden Inn Dubai Deira подешевело с 141 тысячи рублей до 95 тысяч. В такую же цену обойдется тур в пятизвездочный Al Bandar Rotana — ранее он стоил 162 тысячи.

Тем, кто все же решится на самостоятельную поездку, турагенты напоминают: в случае непредвиденных обстоятельств рассчитывать придётся только на себя. Однако для тех, кто готов рискнуть, сейчас открывается возможность сэкономить до 40% от привычной стоимости.

