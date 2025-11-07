Туристический рай стал местом скандала. Двоих израильтян задержали на Пхангане за непристойное поведение

На популярном таиландском курорте Пханган правоохранительные органы задержали граждан Израиля по обвинению в совершении непристойных действий в общедоступном месте. Инцидент, как сообщает издание Times of Israel , произошёл в районе водопада Ванг Сай Тхонг.

По данным следствия, иностранная пара вступила в интимную близость в дневное время суток на глазах у других отдыхающих. Этот инцидент был заснят на видео случайными свидетелями, после чего запись быстро стала вирусной в социальных сетях.

Благодаря активной публикации видео в сети, местной полиции удалось быстро установить личность и местонахождение нарушителей. Они были задержаны в одном из отелей острова.

В настоящее время туристам предъявлено официальное обвинение в нарушении общественной морали, что согласно таиландскому законодательству может привести к тюремному заключению. В полиции подчеркнули, что действия израильтян не только противоречат закону, но и демонстрируют пренебрежение к культурным нормам и традициям королевства.

