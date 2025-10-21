Туристка провалилась вглубь 4000-летней египетской пирамиды

В Египте туристка из Испании упала в один из внутренних проходов Ломаной пирамиды, возраст которой превышает 4000 лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Gulf News.

В Египте во время экскурсии по древней Ломаной пирамиде произошел инцидент с туристкой из Испании. Женщина, проходя по узкому коридору, поскользнулась на деревянном настиле и сорвалась вниз примерно на 80 м.

Очевидцы сообщили, что падение вызвало панику среди группы туристов. На место прибыли спасатели, однако поиски осложнились из-за темноты, пыли и ограниченного доступа к внутренним помещениям сооружения.

Пострадавшую удалось обнаружить по крикам о помощи. Спасательная операция продолжалась несколько часов. По информации местных СМИ, у женщины диагностировали перелом стопы. Медицинскую помощь ей оказали прямо в подземных галереях, после чего эвакуация проходила медленно из-за узких и низких тоннелей.

Ранее сообщалось, в какой стране лучше относятся к россиянам.