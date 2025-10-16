Туристка выяснила, в какой стране лучше относятся к россиянам
АБН24: туристка отметила теплое отношение к россиянам в Армении и Грузии
Фото: [Фото: istockphoto.com/Chong Kee Siong]
Туристка, объездившая весь Кавказ, рассказала, где россиянам встречают с теплом, а где с профессиональной вежливостью. Об этом сообщает АБН24.
По словам Светланы Афанасьевой, в Армении к туристам из России относятся очень тепло. Люди на улице, в магазинах и в общественном транспорте часто подходят сами, интересуются происхождением гостя и делятся информацией о себе. Русский язык понимает большинство жителей старше 30 лет, молодежь учит его или знает через популярную культуру.
В Грузии туристов из России встречают вежливо, особенно в Тбилиси, Батуми и на популярных курортах. Однако в регионах часто требуется знание английского или языка жестов. Молодежь активно учит английский, русский язык для многих ассоциируется с непростым прошлым.
Афанасьева отмечает, что обе страны красивы и гостеприимны, но к Грузии нужно проявить больше чуткости, чтобы открыть сердце местных жителей. По ее наблюдениям, отношение к туристам в Армении ощущается как личная симпатия.
Ранее сообщалось, что китайцы стали осторожнее высказываться в соцсетях.