Туристка выяснила, в какой стране лучше относятся к россиянам

Туристка, объездившая весь Кавказ, рассказала, где россиянам встречают с теплом, а где с профессиональной вежливостью. Об этом сообщает АБН24 .

По словам Светланы Афанасьевой, в Армении к туристам из России относятся очень тепло. Люди на улице, в магазинах и в общественном транспорте часто подходят сами, интересуются происхождением гостя и делятся информацией о себе. Русский язык понимает большинство жителей старше 30 лет, молодежь учит его или знает через популярную культуру.

В Грузии туристов из России встречают вежливо, особенно в Тбилиси, Батуми и на популярных курортах. Однако в регионах часто требуется знание английского или языка жестов. Молодежь активно учит английский, русский язык для многих ассоциируется с непростым прошлым.

Афанасьева отмечает, что обе страны красивы и гостеприимны, но к Грузии нужно проявить больше чуткости, чтобы открыть сердце местных жителей. По ее наблюдениям, отношение к туристам в Армении ощущается как личная симпатия.

