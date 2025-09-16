Туристов в Египте предупредили об опасностях на берегу — видео

Египетские курорты столкнулись с проблемой нашествия акул, из-за чего пришлось временно закрыть ряд пляжей. Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT.

В Египте участились случаи появления акул вблизи берегов, из-за чего пришлось закрыть несколько пляжей. Туристам, планирующим поездку, рекомендуют соблюдать осторожность. Как рассказывают отдыхающие, хищников видели в районе Хургады и курортного города Макади. За последние дни около десяти пляжей, в том числе принадлежащих пятизвездочным отелям, были временно закрыты. Сейчас часть ограничений снята.

О надвигающейся опасности предупреждают и тех, кто только собирается на отдых в Египет. Один из туристов сообщил, что при бронировании тура его несколько раз предупредили о возможности встречи с акулами. Специалисты отмечают, что в прибрежных водах могут встретиться особо опасные для человека тигровые и тупорылые акулы.

Ранее эксперт Вахрушев назвал причины роста популярности Крыма у туристов.