Туристы переходят с испанских виз на французские и итальянские из-за нехватки слотов

Так, например, офисы BLS Spain Russia загрузили в систему онлайн-записи ограниченное количество слотов на первую половину сентября, которые закончились за час, оставив тысячи заявителей без возможности подачи документов. Одновременно с этим сервис повысил цены на платные услуги до 15 тыс. руб.

Отмечается, что такие меры стали причиной резкой переориентации российских туристов на альтернативные туристические направления. Так, люди стали обращаться в визовые центры Франции и Италии, которые охотно работают с ними.

Франция, к примеру, предлагает полугодовые визы против 1–3 месяцев у Испании, но свободные слоты в большинстве городов уже заняты до конца сентября. Рассмотрение заявки занимает 20–30 дней.

Италия привлекает доступностью, но настораживает долгими сроками обработки — паспорта задерживаются в консульстве, а визы получают только те, кто подавал заявку в конце июня.

В Москве остались единичные слоты на сентябрь, в Санкт-Петербурге — на вторую половину месяца, в регионах ждут открытия записи на октябрь. Визовые агенты фиксируют всплеск спроса на французские и итальянские визы и предлагают скидки для привлечения клиентов.

Ранее турки назвали привычки, которые сразу выдают российских туристов.