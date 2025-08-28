Турки назвали привычки, которые сразу выдают российских туристов

Российские туристы в Турции обладают набором привычек, которые делают их легко узнаваемыми для местных жителей, пишет портал glavny.tv.

Так, например, в супермаркетах россияне сразу направляются к задним рядам полок в поисках самого свежего товара и тщательно изучают состав продуктов, избегая пальмового масла. Турки же редко задумываются о таких деталях.

Граждане РФ также предпочитают мыть фрукты и овощи перед употреблением, в то время как турки часто перекусывают прямо у прилавка.

На пляжах русских туристов выдают яркие купальники, большие шляпы и привычка ставить лежаки у самой воды. Нередко они включают музыку через портативные колонки, что контрастирует с тихим и сдержанным отдыхом европейцев.

В сувенирных лавках россияне покупают подарки не только для себя, но и для всех близких. Отмечается, что такой подход турки воспринимают как щедрость и душевность.

В отелях российские отдыхающие часто дарят персоналу конфеты, чай или другие сладости — иногда в надежде на бонусы в виде лучшего номера или дополнительных услуг.

Ранее сообщалось, что турист с баяном поднял настроение застрявшим в Сочи в аэропорту людям.