Туристы пожаловались на плату за тень на пляжах Сочи

На курортах Сочи разгорелся конфликт между туристами и арендаторами пляжей из-за введения платы за пользование теневыми навесами. Отдыхающие сообщают, что за возможность находиться под навесом теперь просят до ₽1,5 тыс., даже если человек не арендует лежак и пришел со своим полотенцем, сообщает « Российская газета ».

Ранее стоимость аренды лежака на некоторых пляжах достигала ₽15 тыс. в выходные дни. Теперь возмущение вызывает требование платить только за доступ к тени, без дополнительных удобств.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что все пляжи страны являются муниципальной собственностью, поэтому доступ к морю должен оставаться свободным. В то же время в мэрии Сочи пояснили, что арендаторы вправе устанавливать плату за дополнительные сервисы, но обязаны обеспечивать наличие бесплатных зон для отдыха.

По данным городских властей, средства, собираемые за комфортные участки, направляются на уборку и безопасность пляжей. Однако, если бесплатной альтернативы нет, туристам рекомендовано обращаться с жалобами в Роспотребнадзор или администрацию города.

Надзорные органы уже начали проверки после поступивших обращений. В случае выявления нарушений у предпринимателей могут аннулировать договоры аренды и запретить деятельность на побережье. В Минэкономразвития рассматривают возможность внедрения единых стандартов сервиса для курортных зон, чтобы исключить подобные конфликты в будущем.

