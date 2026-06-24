Туристы придумали способ бесплатно ездить по Сочи: риелтор рассказал о хитром способе экономии

Отдыхающие в Сочи используют просмотры недвижимости как бесплатные поездки к морю. Риелторы сообщают о росте таких случаев и называют схему все более массовой, пишет BAZA, передает Новая Кубань.

Как работает необычная схема с жильем у моря

В Сочи туристы начали использовать просмотры квартир и домов как альтернативу такси и трансферу. Они выбирают объекты недвижимости, расположенные рядом с побережьем, и договариваются с риелторами о показе.

Во время таких «осмотров» агенты фактически подвозят клиентов к нужной точке города, после чего потенциальные покупатели быстро осматривают жилье и завершают встречу без сделки.

Почему риелторы говорят о росте случаев

По словам представителей рынка недвижимости, подобная практика существует уже не первый год, однако в текущем сезоне стала заметно более распространенной.

Агенты отмечают, что часть «клиентов» регулярно интересуется объектами у моря, но реальные сделки при этом почти не заключаются, что вызывает у риелторов дополнительные неудобства и нагрузку.

Сколько удается сэкономить туристам

Отдыхающие подсчитывают, что за время отпуска такая схема может позволить сократить расходы на транспорт на сумму более 10 тысяч рублей за неделю. При этом для риелторов ситуация оборачивается тем, что вместо потенциальных покупателей они все чаще получают людей, использующих показы недвижимости как способ бесплатного перемещения по городу.