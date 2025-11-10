Туристы устроили голую фотосессию на фоне пирамид Гизы: что им грозит за нарушение законов Египта?

По информации египетского издания Cairo 24, путешественники были арестованы правоохранителями при попытке устроить откровенную фотосессию, сняв всю одежду на фоне величественной пирамиды Хеопса.

Инцидент был квалифицирован как грубое нарушение местных норм и законодательства. В свою защиту задержанные заявили, что в их стране подобные действия не преследуются, а потому они не подозревали о противоправности своего поступка. Однако, как подчеркивают власти Египта, незнание закона не освобождает от ответственности.

