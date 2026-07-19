Туристы жалуются на высокие цены и качество сервиса на южных курортах России

Краснодарский край остается главным направлением внутреннего туризма в России, однако качество отдыха на черноморских курортах вызывает все больше нареканий, пишет ptoday.ru. Эксперты и туристы выделяют несколько ключевых проблем, с которыми сталкиваются отпускники в разгар сезона.

Одна из самых частых претензий — высокие цены. Расходы на проживание, питание, экскурсии, парковку и пляжный сервис, по мнению многих, не соответствуют качеству услуг. Туристы отмечают, что итоговая стоимость поездки часто значительно превышает первоначальные ожидания. При этом уровень сервиса далеко не всегда оправдывает потраченные деньги.

Негативные отзывы касаются и отношения персонала. Путешественники рассказывают о невнимательном обслуживании в гостиницах, кафе и магазинах. Однако есть и положительные примеры — многие гости отмечают искреннее гостеприимство местных жителей.

Отдельная тема — состояние пляжей. В пик сезона популярные места отдыха переполнены, из-за чего отдыхающие испытывают дискомфорт. Часть туристов жалуется на мутную воду после штормов, водоросли и мусор. В некоторых отзывах упоминаются неприятные запахи, которые связывают с работой коммунальной инфраструктуры. Однако ситуация сильно различается в зависимости от курорта, погоды и времени сезона. На многих участках побережья море остается чистым, а пляжи регулярно убирают.

Распространены жалобы и на кишечные инфекции. В соцсетях периодически появляются сообщения о ротавирусе. Туристы рассказывают, что несколько дней отпуска были испорчены высокой температурой и расстройствами пищеварения. Специалисты напоминают: инфекции могут возникать по разным причинам, и связывать каждый случай только с морской водой неверно.

Климат Черноморского побережья вызывает неоднозначные оценки. Летом столбики термометров часто поднимаются выше +35 градусов, а высокая влажность усложняет переносимость жары. Долгая дорога в таких условиях становится серьезным испытанием. Сильные ливни, грозы и штормы в отдельные недели могут закрывать пляжи и ограничивать купание.

Несмотря на критику, Краснодарский край остается лидером внутреннего туризма. Многие путешественники возвращаются сюда каждый год, отмечая развитую инфраструктуру, разнообразие курортов и живописную природу. Эксперты подчеркивают: впечатления от отпуска зависят от выбора места, сезона, категории гостиницы и личных ожиданий.

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