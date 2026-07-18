Туры подешевели, а туристов нет: уральский эксперт объяснил парадокс сезона и назвал цены на август

Уральские туристы не спешат за границу даже на фоне подешевевших туров. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с E1.RU спрогнозировал, что по итогам сезона объем проданных путевок окажется на 25–30 процентов ниже прошлогоднего.

По его словам, причин сразу несколько: закрытие направлений стран Персидского залива из-за ближневосточной ситуации лишило уральцев не только популярных курортов, но и ключевого авиахаба, свою роль играют негативный информационный фон, нестабильность авиасообщения с отменами и задержками рейсов, а также снижение покупательной способности — средний чек и количество дней пребывания сокращаются.

При этом Мальцев отметил, что стоимость туров этим летом ниже, чем год назад, и впервые за долгое время появились горящие предложения. В июне, например, билеты в Юго-Восточную Азию можно было найти за ₽20 тыс., тогда как в августе перелет туда обойдется уже в ₽130 тыс. Полетные программы из Екатеринбурга рассчитывали на прошлогодние объемы, и хотя их уменьшили, туристов все равно не хватило. Снимать рейсы, по его словам, экономически нецелесообразно и организационно сложно, поэтому все надежды сейчас на август. По данным сервиса Travelata, недельный тур в Турцию на двоих с «все включено» и отелем от четырех звезд в начале августа стартует от ₽130 тыс., в Египет — от ₽160 тыс., во Вьетнам на восемь ночей с завтраками — от ₽230 тыс., а в Таиланд — от ₽200 тыс.