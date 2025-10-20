Туризм в Абхазии потерял популярность

Главной проблемой туристического сектора в Абхазии стало отсутствие устойчивого интереса со стороны путешественников. Об этом сообщил глава абхазского направления одной из российских туркомпаний Сергей Косилов в комментарии для Sputnik Абхазия, передает « Блокнот Сочи ».

Российские эксперты в сфере туризма отмечают, что поток отдыхающих в Абхазию продолжает снижаться. По словам Сергея Косилова, регион сталкивается с падением спроса на размещение, несмотря на традиционно высокий интерес россиян к отдыху у моря. Средняя загрузка гостиниц в летний сезон оказалась значительно ниже прогнозов, а многие объекты размещения простаивают без клиентов.

Косилов уточнил, что прошедший сезон стал одним из самых сложных за последние годы. При этом крупные туроператоры смогли удержать прибыль на плановом уровне за счет оптимизации маршрутов и снижения расходов. Однако общее количество невостребованных номеров выросло, что указывает на снижение интереса к направлению.

Эксперт считает, что главная причина спада заключается не в ценах или сервисе, а в усталости аудитории от однообразного предложения. Путешественники все чаще выбирают альтернативные варианты отдыха — в Адыгее, на Черноморском побережье России и в Турции, где инфраструктура развивается активнее.

Косилов призвал власти Абхазии активнее инвестировать в обновление туристических объектов, транспортную доступность и сервис. По его мнению, открытие новых курортов на юге России, включая Анапу и Геленджик, может окончательно вытеснить Абхазию с туристического рынка, если ситуация не изменится в ближайшие годы.

