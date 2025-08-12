Turkish Airlines задержала багаж более 200 пассажиров на рейсах из Антальи в Москву

Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines вновь допустил задержку багажа пассажиров, направляющихся из Антальи в Москву. Об этом стало известно 11 августа от представителей аэропорта Внуково.

Напомним, днем ранее 10 августа на пяти рейсах во Внуково не было загружено 730 единиц багажа. Больше всего багажа не было загружено на рейсе TK3038 — 170 единиц. Также багаж не был загружен ещё на пяти рейсах.

На этот раз сообщается, что сообщается, что В 00:30 в Москву прибудут 76 единиц багажа. О судьбе ещё 139 единиц информации пока нет.

«К сожалению, не весь багаж был загружен на рейсы в аэропорту отправления», – говорится в сообщении авиагавани.

Представители Turkish Airlines, в свою очередь, выразили на сайте компании сожаление по поводу возникших проблем и заверили, что принимают все меры для оперативной доставки багажа в Москву.