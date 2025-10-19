Туроператоры отмечают рост интереса к новогодним турам в Китай

Спрос на новогодние туры в Китай вырос на 30% после введения безвизового режима, сообщили туроператоры. Китай занимает 35-40% всех ранних бронирований среди российских туристов, привлекая путешественников пляжным отдыхом и экскурсионными программами. Об этом сообщает Ридус со ссылкой на Shot.

После отмены визового режима между Россией и Китаем интерес россиян к поездкам в КНР существенно увеличился. Туроператоры фиксируют рост бронирований новогодних туров на 30%, отмечая, что Китай становится одним из самых популярных направлений среди граждан РФ.

Наибольший спрос наблюдается на пляжный отдых на острове Хайнань. Стоимость таких туров начинается от 125 тыс. руб. с учетом перелета. Экскурсионные программы по другим городам Китая стоят от 250 тыс. руб. Туроператоры предлагают разнообразные маршруты, включая авторские туры с посещением городских достопримечательностей.

Эксперт по туристическим направлениям по Китаю рекомендует россиянам бронировать поездки заранее и учитывать особенности климата и местной инфраструктуры. Введение безвизового режима с 15 сентября 2025 года сделало поездки проще и привлекло внимание туристов к культурным, природным и историческим объектам Китая.

По данным Российского союза туриндустрии, около 35-40% всех ранних бронирований новогодних поездок россиян приходится именно на Китай, что свидетельствует о высокой популярности страны среди отечественных туристов.

Ранее сообщалось, что Узбекистан привлекает туристов разнообразием отдыха.