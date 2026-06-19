Владелец банного комплекса в Елабуге Нурислам Кадыров рассказал о планах включить свой объект в новый туристический маршрут. По его словам, представители двух туроператоров уже осмотрели комплекс, им все понравилось, и сейчас они выстраивают логистику — рассчитывают вместимость групп и продумывают маршруты, передает портал Chelny-biz.ru ⁠.

Группы туристов, как уточнил предприниматель, будут разными: от небольших (около 20 человек) до полноценных автобусных туров на 50 человек. В программу войдут музеи, фестивали в селах Елабужского района, посещение бань и размещение в гостинице. Акцент в маршруте сделан на традиции и культуру. Кадыров добавил, что планируются небольшие мастер-классы, где покажут, как правильно париться.

В настоящее время у предпринимателя действуют 35 бань, и туроператоры смогут выбирать любую из них для включения в маршрут. При комплексах работают кафе, в том числе с татарским меню, готовые принимать туристические группы.