Светлану Маслякову похоронили отдельно от мужа

В Москве простились со Светланой Масляковой — женщиной, которая долгие годы была главным режиссером и продюсером Высшей лиги КВН. Церемония похорон прошла на Троекуровском кладбище.

Как сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал SHOT, могила Масляковой находится рядом с могилой матери. Ее муж, основатель Клуба веселых и находчивых Александр Масляков, был похоронен на Новодевичьем кладбище еще в сентябре 2024 года.

Светлана Анатольевна ушла из жизни 8 июля 2026 года в возрасте 78 лет. Причиной смерти стала онкология, с которой она мужественно боролась несколько лет. Около года назад она перенесла тяжелую операцию, но болезнь дала метастазы, и врачи оказались бессильны. Последние дни жизни Маслякова провела в хосписе, окруженная заботой близких.

Светлана Анатольевна родилась в 1949 году в семье, не имевшей отношения к телевидению. Она окончила Московский энергетический институт, но судьба привела ее в мир юмора. В 1970-х годах она пришла работать в КВН и оставалась верна этой передаче всю свою жизнь.

Вместе с мужем в 1990-х она создала и возглавила творческое объединение «АМиК», которое до сих пор управляет игрой. Со своим мужем Светлана прожила в браке более полувека. В 2022 году супруги отпраздновали золотую свадьбу.

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