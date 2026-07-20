Клякса, Питер или Питюня: как назвали котенка, который добрался из Петербурга в Москву на машине

В Балашихе развернулась настоящая операция спасения маленького котенка. Малыш, которому не более полутора месяцев от роду, оказался в тяжелом состоянии после того, как преодолел более 700 км под капотом автомобиля. Историей котенка с REGIONS поделилась волонтер приюта «Хвостодом» Людмила Россихина.

По информации издания, черный котенок попал в приют совсем недавно. Первое время волонтеры хотели назвать его Кляксой — на фотографиях, которые нужны для будущего пристройства, он получался именно таким: похожим на черную кляксу.

Однако история котенка оказалась настолько удивительной, что ее решили отразить в имени. Питер — так теперь зовут нового подопечного — прибыл в приют из Санкт-Петербурга, причем приехал он самостоятельно, можно сказать, на машине.

Семья, вернувшаяся из Северной столицы в Москву, обнаружила котенка под капотом уже на месте. Путешественники рассказали, что ехали почти без остановок, поэтому вероятность того, что малыш забрался под капот где-то по дороге, практически исключена. Скорее всего, он находился там с самого начала пути.

Владельцы авто решили передать котенка в приют. По статистике, щенков и котят забирают чаще, чем взрослых животных. Кроме того, современные приюты не только занимаются пристройством, но и обеспечивают полноценный медицинский уход, в котором так нуждался обессиленный малыш.

Как рассказала волонтер Людмила Россихина, состояние котенка было тяжелым: сильное обезвоживание и истощение. И чудо, что он смог подать голос и привлечь внимание людей, которые обнаружили его вовремя.

«Котенок немного испуганный, но трогательный и милый. Обычно мы выдерживаем карантин три недели (осталось чуть менее двух) и отдаем после второй прививки, но если потенциальные хозяева надежны, сможем и отдать и раньше», — рассказала Людмила REGIONS.

Сейчас у Питера есть все необходимое: теплый домик, игрушки, забота ветеринаров и миска с едой. Осталось найти ему добрые руки. Волонтеры уверены: Питюня, как теперь ласково называют его в приюте, преодолел такое расстояние неслучайно. Возможно, это был его путь к будущей семье.

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