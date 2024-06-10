Творческий коллектив из Павловского Посада победил на отборочном этапе фестиваля «Город танцует в парках»

Яркий танцевальный фестиваль «Город танцует в парках» нашел своего победителя на отборочном этапе: лучшими стали танцоры из коллектива «Феерия» Дома культуры «Большедворский» Павлово-Посадского горокруга.

«Феерия» успешно выступает на конкурсах разных уровней. Направляет танцоров опытный педагог и наставник Ирина Владимировна Ирвачева. Сейчас она учит эстрадной и современной хореографии три коллектива с участниками от пяти до 20 лет. Их награды — доказательства отточенного мастерства и чувства ритма. Только в 2024 году коллектив стал четырежды лауреатом престижных конкурсов международного, всероссийского и окружного уровней.

Теперь коллектив решил поучаствовать в конкурсе «Город танцует в парках», представив яркий номер «Землетрясение». Танцоры 12-14 лет показали, насколько буйной и прекрасной может быть стихия. Этот номер «Феерия» показывает уже не первый раз, но каждый из них собирает овации и высокие оценки жюри. Динамичный, завораживающий номер, как отметила Ирина Ирвачева, наиболее подходил под тематику конкурса.

Примечательно то, что на все выступления костюмы коллективу придумывает наставница. Смелые идеи в жизнь воплощает мама одной из участниц Динара Стасюк. Она же и подготовила образы для номера «Землетрясение».

Прохождение отборочного этапа открыло «Феерии» возможность выступить на гала-концерте в сентябре 2024 года. Там же определят победителя второго сезона Фестиваля «Город танцует в парках».

Отметим, что на участие в конкурсе подавали 1200 заявок со всего Подмосковья, среди которых выбрали 300 коллективов. В этот список попали и талантливые девочки из Павловского Посада.