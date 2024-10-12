Творчество и жизнь Пушкина обсудили на конференции

Особое внимание было уделено тем событиям подмосковной истории, которые в большей степени повлияли на литературную деятельность известного русского писателя.

Музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина «Бородинское поле» в городе Большие Вяземы провел ежегодную конференцию «А.С. Пушкин в Подмосковье и Москве». Она состоялась в прошлую субботу, 5 октября.

В рамках мероприятия было представлено свыше 15 докладов от исследователей из России и Молдавии. Каждый из них рассматривал различные аспекты жизни и творчества поэта и его семьи. Также была озвучена занимательная история памятных мест, связанных с Пушкиным.

С докладом на тему «К вопросу о титуле Томского в «Пиковой даме» выступил научный сотрудник Дмитрий Шаров, представляющий можайский музей-заповедник. Также в ходе конференции презентовали новые издания музея-заповедника «Бородинское поле», выпущенных к 185-летию музея.

Более 90 произведений российского писателя посвящены военной тематике в связи с событиями, происходившими в 1812-м году. Он нередко воспевал трепетное отношение к Родине и героизм, поэтому музей А.С. Пушкина и Бородинского поля неразрывно связаны между собой. Остается надеяться на их дальнейшее сотрудничество.