«Ты меня породила, я тебя и убью»: пожилая женщина скончалась от побоев, которые нанесла дочь

Женщина в городе Волжский Волгоградской области до смерти избила свою 91-летнюю мать. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

В ведомстве уточнили, что 63-летняя обвиняемая повздорила с 91-летней матерью. Скандал перерос в избиение, во время которого дочь толкнула и уже на полу добила ногами своего родителя. Почвой для конфликта послужил тот факт, что матери не нравился образ жизни ее ребенка, который был сопряжен с постоянным употреблением алкоголя.

Осознание собственных действий пришло не сразу, и только через два дня дочь заметила, что ее родитель лежит без движения, о чем сразу заявила в полицию. В настоящий момент подозреваемая задержана.

«Ты меня породила, я тебя и убью»; «В таком возрасте сотворить такое с собственной матерью. Уму непостижимо»; «Права была старушка, что образ жизни дочери критиковала — моральным уродом нужно быть, чтоб на мать, да еще и в преклонном возрасте руку поднять», — прокомментировали инцидент россияне.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после избиения мужчиной детей сожительницы в Талдоме.