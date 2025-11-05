Гигантские яйца размером с кулак, кабачки в форме вопросительного знака и тыква, которую не поднять в одиночку, — такие диковинки представили жители подмосковного Фрязино на ежегодном празднике урожая «Кабачок-Фэст 2025». Об удивительных открытиях этого мероприятия рассказал REGIONS.

Мероприятие во Дворце культуры «Исток» превратилось в яркую демонстрацию дачных талантов, где гости не только любовались причудливыми овощами, но и обменивались практическими секретами засолки, консервации и домашнего садоводства.

Так, семья Колодинских, участвующая в ярмарке четвертый год, привезла целую экспозицию: живых кур, несущих яйца-рекордсмены, и стенд с ароматными травами.

«Когда травы свежие, их надо повесить в комнате, через месяц запах в помещении будет супер, как в заповеднике как будто находишься», — отметил Александр Колодинский.

Этот простой метод позволяет наполнить дом природным ароматом на всю зиму без использования искусственных освежителей.

Другой магнит для посетителей — стол театральной студии «Истока», где Анна Старховская и Ирина Рогачева представили соленья с характером: томаты «для богатства» и огурцы «для радостных сердец».

Однако главным гастрономическим хитом, разлетевшимся мгновенно, стали классические грибы-лисички и домашняя кабачковая икра, поданная с двумя свежими батонами. Анна также раскрыла свой фирменный рецепт выпечки, используя для начинки не только традиционное яблочное, но и варенье из черноплодной рябины, что придает оладьям оригинальный вкус и насыщенный цвет.

