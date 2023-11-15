Тысячи демонстрантов вышли на улицы Сан-Франциско в преддверии саммита АТЭС

Когда президент Байден, прилетевший на мероприятие, ехал в город из аэропорта, его кортеж встречали многосотенные скопления американцев с самыми различными транспарантами.

Только на выезде из международного аэропорта Сан-Франциско стояло около двух тысяч людей, которые решили таким образом выразить свою политическую позицию. Они выступали как за нормализацию отношений с Китаем, так и против нее. Лозунги в руках некоторых призывали освободить Гонконг, а у других – ликвидировать Коммунистическую партию КНР. В других местах по пути следования главы Белого дома также стояли люди с транспарантами, хотя и в меньшем количестве.

«Когда кортеж съехал с трассы и направился в центральный район, там находились около 50 протестующих. Было неясно, кого они поддерживают, поскольку транспаранты были на китайском», - рассказали журналисты, сопровождавшие Байдена.

Их слова привело ТАСС. Сегодня в рамках саммита должна состояться встреча двух глав государств, США и Китая. Им предстоит обсудить как политические, так и экономические отношения, пообщаться о ситуации, которая сложилась вокруг Тайваня.