Тысячи молодых украинцев покинули страну в первый день разрешения на выезд

Тысячи молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет массово покинули страну в первые же часы после вступления в силу разрешения на выезд. По данным СМИ, за 16 часов границу пересекли около 9 тысяч человек. Об этом сообщает Baza.

В первый день действия нового разрешительного порядка десятки тысяч молодых украинцев устремились к границам. На пунктах пропуска с Польшей, Венгрией и Молдавией образовались многокилометровые очереди, самые значительные — на КПП «Шегини», «Краковец» и «Рава-Русская».

По информации местных медиа, лишь за последние 16 часов страну покинули порядка 9 тысяч человек призывного возраста. В социальных сетях публикуют многочисленные видео с границы, где молодые люди, уже оказавшись в ЕС, делятся планами обустройства на новом месте и заявляют о нежелании возвращаться.

Эта волна стала продолжением массовой эмиграции. С 2022 года Украину уже покинули около миллиона мужчин, подлежащих призыву. По прогнозам, до конца 2026 года страну могут оставить еще до полумиллиона человек, что усугубляет и без того глубокий демографический кризис. Общее число уехавших за три года превысило 7 миллионов.

Ранее стало известно о том, что российские военные нанесли удар по заводу Bayraktar в Киеве.