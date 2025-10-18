Тысячи родителей начали выбирать православные школы для своих детей

Православные школы становятся популярными благодаря уникальной образовательной модели, которая соединяет светские знания с духовным воспитанием. Об этом News.ru рассказал Михаил Иванов, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Православные образовательные учреждения фокусируются не только на получении знаний, но и на духовном воспитании детей. В этих школах учащиеся получают государственные аттестаты, но основное внимание уделяется формированию целостной личности через глубокое изучение основ веры, церковнославянского языка и литургики.

По словам Михаила Иванова, важное отличие православных школ от светских заключается в образовательной среде, пронизанной духовными ценностями. Вся школа, включая распорядок дня, дисциплину и внеклассные мероприятия, ориентирована на воспитание учеников в духе традиций и веры.

Количество учащихся в православных школах продолжает расти, что говорит о растущем интересе к такому подходу. Эти школы особенно востребованы среди детей из воцерковленных семей, где религия — неотъемлемая часть повседневной жизни. Однако наблюдается также увеличение числа семей, которые выбирают православные школы за строгость дисциплины и качество образования, а также для защиты детей от негативных влияний современного общества.

