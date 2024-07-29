Тысячи сказочных персонажей «О! Карнавала» заполнили Дубну

Команда главы Дубны Максима Тихомирова и детский познавательный телеканал «О!» ко Дню рождения наукограда организовали «О! Карнавал». Участие в нем приняли свыше двух тысяч талантливых жителей и гостей округа, которые устроили самое сказочное дефиле на улицах города.

Участники смогли своими силами создать что-то качественное и уникальное. Некоторые сделали косплей на любимых персонажей мультфильмов и нашли свою копию в виде ростовой куклы или аниматора. «Красная шапочка», Простоквашино», «Царевны», «Барбоскины», «Три Богатыря», «Смешарики» — это лишь малая часть картин, откуда на шествие выбрались сказочные герои.

Команда главы Дубны и детский познавательный телеканал «О!» развернули площадки для участников фестиваля с мастер-классами, развлечениями, дефиле в костюмах сказочных героев и фотозоной на Молодежной поляне.

«О! Карнавал» получился действительно масштабным, его посетили тысячи самых юных жителей города. Приходили и большие семьи, с бабушками и дедушками, внуками и внучками. А многие гости специально приехали в наш наукоград из других городов. Администрация городского округа Дубна вместе с телеканалом «О!» выступили дружной командой и вернули детям сказку», — сказал Максим Тихомиров.

Отдельно глава муниципалитета отметил, что творчество детей активно поддержали родители. Многие из взрослых также пришли в костюмах, во всей полноте ощутив праздник детства. Генеральный продюсер телеканала «О!» Дарья Ильина призналась, что было тяжело выбрать десятку победителей, так как все костюмы получились особенными и креативными.

Всем участникам раздали мороженое и поблагодарили за столь яркий выход и поддержку мероприятия, которое подарило детям и целым семьям хорошее настроение.

«В этом году мы постарались организовать праздник для всех поколений дубненцев – детей, молодежи, наших уважаемых академиков. Думаю, что у нас все получилось», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Все три участника продемонстрировали неповторимое шоу, которое вызвало восторг как у взрослых, так и самых маленьких гостей праздника. Однако, больше всех членам жюри понравилось и запомнилось выступление команды «Фейерверки спецэффекты». Она отмечена не только высокой оценкой, но и призом зрительских симпатий.