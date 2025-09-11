Тысячи женщин лишили права на материнство: шокирующее расследование о принудительной стерилизации в Гренландии

Согласно результатам независимого расследования, в 1960-х и 1970-х годах датскими властями на территории Гренландии проводилась принудительная программа по контролю над рождаемостью среди представительниц коренного народа инуитов. Как сообщает агентство Associated Press, расследование выявило шокирующие факты систематического нарушения прав человека.

В опубликованном отчете указано, что как минимум 350 женщин лично свидетельствуют о том, что им были установлены внутриматочные спирали или введены гормональные контрацептивы без их добровольного и информированного согласия. Жертвы этой политики сообщают о глубоких психологических травмах и тяжелых эмоциональных страданиях, вызванных пережитым.

По оценкам исследователей, реальные масштабы кампании были значительно шире. Согласно архивным данным, процедуре подверглись порядка 4500 женщин и девочек-подростков. Эта цифра составляет почти 50% от всего женского населения Гренландии, находившегося в репродуктивном возрасте на тот период.

Официальным обоснованием для внедрения этой программы, как утверждается в публикации, было сдерживание демографического роста, который резко ускорился благодаря улучшению качества здравоохранения и условий жизни на острове.

