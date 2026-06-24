Тысячи жителей Крыма столкнулись с неожиданным отключением электричества

В нескольких городах и районах Крыма произошло масштабное отключение электроэнергии. Специалисты уже приступили к восстановительным работам и рассчитывают вернуть электроснабжение в течение суток. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба компании «Крымэнерго», пишут Известия .

Авария в сетях оставила без света несколько регионов Крыма

В Республике Крым зафиксированы перебои с электроснабжением, затронувшие сразу несколько городов и муниципальных районов. Причиной отключений стали нарушения в работе электросетевой инфраструктуры.

По информации энергетиков, специалисты оперативно приступили к аварийно-восстановительным мероприятиям. В компании сообщили, что полное восстановление подачи электроэнергии ожидается ориентировочно в течение ближайших суток.

Какие территории попали под отключение

Без электричества временно остались жители Евпатории, Сак, Ялты, Алушты, Симферополя и Джанкоя. Кроме того, перебои затронули Сакский, Джанкойский, Симферопольский, Бахчисарайский, Белогорский и Красногвардейский районы.

Энергетические службы продолжают работу на поврежденных участках, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

Отключения фиксируются второй день подряд

Накануне аналогичная ситуация уже наблюдалась на территории республики. Тогда нарушения в сетях привели к отключению электроэнергии в Евпатории, Саках, Красноперекопске и Джанкое, а также в Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах.

Специалисты продолжают контролировать ситуацию и устранять последствия аварий, возникших в энергосистеме региона.