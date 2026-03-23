Тысячи жителей Шахт остались без воды 21 марта

В городе Шахты 21 марта были проведены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная.

В связи с проведением ремонтных работ с утра был снижен напор воды в районе пересечения улицы Камышина и переулка Фучика.

Временные неудобства коснулись жителей поселка Машзавод. Пониженное давление воды наблюдалось на улицах Фучика, Горбунова, Заводской, Космической, Тракторной, Камышина, Объединенной, в переулках Кислородном и Туркменском, а также на прилегающих к ним территориях.

Специалисты коммунальных служб завершили все ремонтные работы до 20:00. Для обеспечения жителей водой на время отключений был организован подвоз питьевой воды.

