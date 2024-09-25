Бывший замглавы Минобороны Иванов хранил дома и на работе крупные суммы денег

По месту жительства и работы бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова сотрудники полиции обнаружили крупные суммы денег. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тимур Иванов обвиняется в хищении более 2 млрд рублей при строительстве трех кадетских корпусов. Экс-замминистра отрицает свою вину. Он заявил, что выдвинутые против него обвинения необоснованны.

Напомним, Тимура Иванова задержали на рабочем месте в конце апреля.

Бывший замглавы Минобороны РФ будет находиться под арестом до 23 декабря.

Ранее сообщалось о том, что недвижимость на сумму почти 83 млн руб. арестована по делу Тимура Иванова.