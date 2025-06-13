У берегов Франции нашли затонувший корабль XVI века, лежащий на глубине 2,5 километра

У берегов Франции в Средиземном море на глубине, которая является рекордной для этой местности — 2,5 километра, — нашли затонувшее судно XVI века. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo. Судно, длина которого. по предварительным данным, составляет порядка 30 метров, а ширина — 7 метров, было обнаружено на глубине 2567 метров.

В районе коммуны Раматюэль, расположенной в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, был найден затонувший корабль. Это судно оказалось самым глубоководным из всех, которые когда-либо находили в территориальных водах Франции.

«Предыдущим рекордом была подводная лодка La Minerve, обнаруженная у берегов Тулона на глубине 2300 метров», — сообщило СМИ.

На снимках, предоставленных Департаментом подводных археологических исследований, можно увидеть часть корпуса корабля и груз, лежащий на песчаном дне. Среди находок — несколько десятков керамических изделий: тарелки и кувшины для воды с геометрическими и растительными орнаментами разных цветов. Также на борту судна обнаружено шесть железных пушек.

По словам археологов, груз судна прекрасно сохранился, но на нём были найдены вполне современные отходы, которые были выброшены в море: пластиковые упаковки из-под йогурта, а также жестяные банки из-под различных газированных напитков.