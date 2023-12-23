У берегов Индии горит израильский нефтяной танкер, пораженный ударным беспилотником

Отмечается, что перед этим по судну был нанесен удар военным беспилотником. Принадлежность БПЛА телеканал не уточняет.

В то же время, как утверждает в соцсетях UKMTO (Британский офис торговых морских операций) утверждает, атаковавший танкер ударный дрон стартовал с территории Ирана.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».