У берегов Мексики были обнаружены почти 3 тонны наркотика

Это также привело к аресту трех подозреваемых. Отмечается, что они, возможно, имеют прямое отношение к продаже и распространению наркотиков, которые несут угрозу для человечества.

Как сообщает агентство «РИА Новости», служба береговой охраны Мексики обнаружила три тонны кокаина у берегов штатов Герреро и Кинтрана-Роо. Кроме того, в ходе операции были изъяты 150 литров топлива и одна лодка. Неизвестно, куда должно было попасть такое внушительное количество наркотиков.

Кокаин был обнаружен упакованный и тщательно скрытый в плотных мешках, а топливо – на небольших судах как в море, так и на побережье. Стоит отметить, что этот случай служит не только новостью о предотвращении продажи наркотика, но и о предполагаемых сохраненных человеческих жизнях.