У биатлониста Латыпова появился на свет второй ребенок

Как сообщает «Газета.ру» , Эдуард Латыпов, являясь трехкратным призером Игр по биатлону, стал отцом уже во второй раз.

Об этом спортсмен рассказал на своей странице в соцсетях. Он выложил кадры с новорожденным младенцем и своей супругой. Под снимком Латыпов оставил трогательную подпись, которая гласит: «Команда мечты». Напомним, что первый ребенок у пары родился еще несколько лет назад. В 2019 года на свет у Эдуарда и Дарьи родилась дочка.

Латыпов является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр (2022), бронзовым призером чемпионата мира (2021) и серебряным призером чемпионата Европы (2020) по биатлону, призером чемпионата мира по летнему биатлону, чемпионом мира и Европы среди юниоров. При этом он является мастером спорта России международного класса (2016), а на внутренних соревнованиях спортсмен выступает от республики Башкортостан.