У экс-мэра Сочи изъяли коллекцию часов за 45 млн рублей

По иску Генеральной прокуратуры РФ к экс-мэру Алексею Копайгородскому и его близким Хостинский суд Сочи обратил в доход государства имущество на 1,6 млрд рублей.

Среди изъятого — элитная недвижимость в нескольких регионах, дорогие автомобили, ювелирные изделия, коллекционные предметы и уникальные наручные часы.

Как подсчитало РИА Новости, только стоимость изъятой коллекции часов составляет не менее 45 миллионов рублей. В неё вошли модели марок Cartier, Breguet и Patek Philippe стоимостью от 500 тысяч до 14 миллионов рублей за экземпляр.

Также в ходе обысков были обнаружены ювелирные украшения на сумму свыше 107 миллионов рублей, иконы, ружье XIX века и элитные вина, цена отдельных бутылок которых достигала 2 миллионов рублей.

Копайгородскому и его супруге предъявлены обвинения в присвоении, растрате, получении взятки на 43 млн рублей, легализации преступных доходов и давлении на свидетелей. Дело связано с хищением земельных участков. Свою вину обвиняемые не признают, следствие по делу завершено.

