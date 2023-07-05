«У каждой есть своя история»: семьи из Мытищ встретились с главой округа Купецкой

В Российском университете кооперации городского округа Мытищи провели фотовыставку «История рождения», приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, который традиционно празднуется 8 июля. Об этом рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Глава округа подчеркнула, что каждая фотография, которую разместили в университетском фойе, напоминает о том, какое счастье приносят дети в мир. Инициаторами организации такой экспозиции выступили члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Помимо этого, в рамках мероприятия Юлия Купецкая провела встречу-чаепитие с мытищинскими семьями.

«У каждой есть своя история. Кто-то в браке меньше года, а кто-то уже больше десяти лет. Но все они с большой любовью смотрят друг на друга», — поделилась впечатлениями от встречи глава Мытищ.

Купецкая отметила, что число молодых семей в округе увеличивается, и их всячески поддерживают. Например, в 2023 году четыре семьи получили субсидии на приобретение жилья. В следующем году такую льготу получат еще восемь.