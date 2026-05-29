У курорта Мармарис потерпело крушение судно со 110 пассажирами
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Туристическое судно Bigboss Diamond, на борту которого находилось 110 человек, затонуло неподалеку от турецкого курортного города Мармарис. Об этом сообщает издание DHA.
«Все пассажиры судна были благополучно эвакуированы на другой экскурсионный катер этой же компании, который находился в том же районе», — сказано в публикации.
Сообщается, что члены экипажа обнаружили технические неисправности на борту еще до того, как судно начало тонуть.
