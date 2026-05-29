У курорта Мармарис потерпело крушение судно со 110 пассажирами

Туристическое судно Bigboss Diamond, на борту которого находилось 110 человек, затонуло неподалеку от турецкого курортного города Мармарис. Об этом сообщает издание DHA .

«Все пассажиры судна были благополучно эвакуированы на другой экскурсионный катер этой же компании, который находился в том же районе», — сказано в публикации.

Сообщается, что члены экипажа обнаружили технические неисправности на борту еще до того, как судно начало тонуть.

Ранее сообщалось о том, что у берегов Омана атаковано и затоплено индийское судно.